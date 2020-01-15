"НЛО-такси": Porsche запатентовала аэромобиль

15 января, 2020, 16:01

Немецкая компания Porsche запатентовала электрическое "НЛО-такси", которое внешне напоминает "летающие тарелки"

Об этом сообщает Naked Science.

"Внешне аеромобиль от Porsche напоминает дискообразные летательные аппараты, над созданием которых активно работали авиаинженеры нацистской Германии", - говорится в сообщении.

В аэромобиля будет четыре винта: два небольших винта будут находиться в передней части крыльев и жестко закреплены, а винты большего размера смонтированы в задней части аппарата и могут поворачиваться перпендикулярно поверхности крыла.

"В патентах также подробно рассматриваются системы охлаждения высоковольтных аккумуляторов в кабине", - говорится в сообщении. Еще летом 2019 года компания Porsche представила две патентные заявки: одну на летательный аппарат, а вторую - на силовую установку для такого аппарата. Иллюстрации из патентов были опубликованы на англоязычном форуме Taycan EV.

Дата появления первых прототипов машины пока не известна, но ожидается, что это произойдет до 2025 года.

Предполагается, что необычный аппарат будет использоваться как аэротакси.