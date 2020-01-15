"Не разделяю их взглядов", - Смелянский об антиукраинских публикациях своих родителей
Обсуждение провокационных постов Эллы и Ефима Смелянских произошло на странице руководителя Укрпочты в Facebook.
По мнению Игоря Смелянского, "каждый имеет свой жизненный опыт".
"Я не разделяю их взгляды, но они имеют право их иметь точно так же, как и Вы", - написал Смоленской пользователю, который спросил его о взглядах его родителей. Пользователи соцсетей при этом отметили, что дети не отвечают за родителей, но к человеку, который возглавляет большую государственную компанию приковано общественное внимание.
В своем Facebook-аккаунте Элла Смелянская размещает фотографии георгиевскими лентами, а также советскую символику и русские пропагандистские высказывания.
Отец главы "Укрпочты" в своем Facebook-аккаунте часто публикует посты экс-премьера Украины Николая Азарова. А сорван концерт Константина Райкина в Одессе вызвал в Ефима Смелянского возмущение со словами: "Позор бандеровцам".
- Напомним, что Игорь Смелянский еще в 1995 году переехал с родителями в США. Родители живут там до сих пор, а их сын возглавил в Украине "Укрпочту".
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