"Не разделяю их взглядов", - Смелянский об антиукраинских публикациях своих родителей

Обсуждение провокационных постов Эллы и Ефима Смелянских произошло на странице руководителя Укрпочты в Facebook.

По мнению Игоря Смелянского, "каждый имеет свой жизненный опыт".

"Я не разделяю их взгляды, но они имеют право их иметь точно так же, как и Вы", - написал Смоленской пользователю, который спросил его о взглядах его родителей. Пользователи соцсетей при этом отметили, что дети не отвечают за родителей, но к человеку, который возглавляет большую государственную компанию приковано общественное внимание.

В своем Facebook-аккаунте Элла Смелянская размещает фотографии георгиевскими лентами, а также советскую символику и русские пропагандистские высказывания.

Отец главы "Укрпочты" в своем Facebook-аккаунте часто публикует посты экс-премьера Украины Николая Азарова. А сорван концерт Константина Райкина в Одессе вызвал в Ефима Смелянского возмущение со словами: "Позор бандеровцам".