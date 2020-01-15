"Не понимаю, зачем уничтожать иновещание", - Вятрович обратился к Бородянскому
Об этом сообщает пресс-служба Европейской солидарности.
"Команда Зеленского решила" просто перестать стрелять "в ответ на бомбардировки в информационной войне и прекращает вещание UATV? Владимир Вятрович обратился к министру культуры, молодежи и спорта Владимиру Бородянскому с просьбой объяснить эту ситуацию ", - говорится в сообщении.
"Не понимаю, зачем уничтожать иновещания. Телепрограммы на английском, арабском и других языках, которые транслировались на десятки стран мира, отныне больше не выходят. Якобы без уничтожения иновещания невозможно организовать вещание на оккупированных территориях. Причем, каким будет это вещания на оккупированные территории - также неизвестно ", - написал в соцсети Вятрович.
- Напомним, что 13 января англоязычная редакция украинского телеканала иновещания UATV прекратила работу .
Читайте также
-
13 января, 2020 Виталий Портников: Память - это тоже оружие
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти
-
Читайте также
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти