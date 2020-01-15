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Espreso.tvОбщество"Не понимаю, зачем уничтожать иновещание", - Вятрович обратился к Бородянскому

"Не понимаю, зачем уничтожать иновещание", - Вятрович обратился к Бородянскому


фото: prm.ua
Народный депутат Владимир Вятрович обратился к министру культуры, молодежи и спорта Владимиру Бородянскому с вопросом о дальнейшей концепции украинского телевизионного иновещания

Об этом сообщает пресс-служба Европейской солидарности.

"Команда Зеленского решила" просто перестать стрелять "в ответ на бомбардировки в информационной войне и прекращает вещание UATV? Владимир Вятрович обратился к министру культуры, молодежи и спорта Владимиру Бородянскому с просьбой объяснить эту ситуацию ", - говорится в сообщении.

"Не понимаю, зачем уничтожать иновещания. Телепрограммы на английском, арабском и других языках, которые транслировались на десятки стран мира, отныне больше не выходят. Якобы без уничтожения иновещания невозможно организовать вещание на оккупированных территориях. Причем, каким будет это вещания на оккупированные территории - также неизвестно ", - написал в соцсети Вятрович.

  • Напомним, что 13 января англоязычная редакция украинского телеканала иновещания UATV прекратила работу .
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