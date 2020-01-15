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Espreso.tvОбщество"На записи он называет фюрера "тупым": соцсети реагируют на "прослушку Гончарука "

"На записи он называет фюрера "тупым": соцсети реагируют на "прослушку Гончарука "

В соцсетях реагируют на аудиозапись разговора якобы главы правительства Алексея Гончарука, заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой и министра финансов Оксаны Маркаровой о президенте Украины Владимире Зеленском

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Политолог Николай Давидюк считает Гончарука правым.

Андрей Ильенко считает смешным совпадение коллапсов работы правительств Украины и РФ.

Политолог Фесенко считает, что мем "профан в экономике" будет долго характеризовать Гончарука.

Журналист Михаил Ткач размышляет о причинах такого спича.
Экс-минстр инфраструктуры Омелян считает, что "слив" выгодный Коломойскому.

Елена Яхно хочет, чтобы Гончарук остался на должности.

Политолог Голобуцкий, как всегда прокомментировал ситуацию мемом.

Юрист Андрей Смолий считает, что Гончарука решили "слить".

 

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