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Espreso.tvОбществоПутин предлагает, чтобы премьера в России назначала Госдума

Путин предлагает, чтобы премьера в России назначала Госдума


фото: reuters
Президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил передать Госдуме право утверждать кандидатуру премьер-министра России

Об этом сообщает "Медуза".

Путин также предложил, чтобы парламент по представлению главы правительства утверждал всех вице-премьеров и федеральных министров.

Отметим, что на сегодняшний день в соответствии со ст. 111 и 112 Конституции РФ президент просто получает согласие Госдумы на назначение премьер-министра, после чего самостоятельно назначает премьер-министра, его заместителей и министров.  

"Предлагаю изменить этот порядок и доверить Госдуме не просто согласование, а утверждение кандидатуры главы правительства Российской Федерации", - заявил Путин.

В то же время, подчеркнул Путин, за президентом должно остаться право устранять премьер-министра, его заместителей и других министров в случае, если те потеряли доверие или ненадлежащим образом исполняют свои обязанности.

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