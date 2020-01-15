Путин предлагает, чтобы премьера в России назначала Госдума
Об этом сообщает "Медуза".
Путин также предложил, чтобы парламент по представлению главы правительства утверждал всех вице-премьеров и федеральных министров.
Отметим, что на сегодняшний день в соответствии со ст. 111 и 112 Конституции РФ президент просто получает согласие Госдумы на назначение премьер-министра, после чего самостоятельно назначает премьер-министра, его заместителей и министров.
"Предлагаю изменить этот порядок и доверить Госдуме не просто согласование, а утверждение кандидатуры главы правительства Российской Федерации", - заявил Путин.
В то же время, подчеркнул Путин, за президентом должно остаться право устранять премьер-министра, его заместителей и других министров в случае, если те потеряли доверие или ненадлежащим образом исполняют свои обязанности.
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