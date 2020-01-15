Путин предлагает, чтобы премьера в России назначала Госдума

15 января, 2020, 15:11

Президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил передать Госдуме право утверждать кандидатуру премьер-министра России

Об этом сообщает "Медуза".

Путин также предложил, чтобы парламент по представлению главы правительства утверждал всех вице-премьеров и федеральных министров.

Отметим, что на сегодняшний день в соответствии со ст. 111 и 112 Конституции РФ президент просто получает согласие Госдумы на назначение премьер-министра, после чего самостоятельно назначает премьер-министра, его заместителей и министров.

"Предлагаю изменить этот порядок и доверить Госдуме не просто согласование, а утверждение кандидатуры главы правительства Российской Федерации", - заявил Путин.

В то же время, подчеркнул Путин, за президентом должно остаться право устранять премьер-министра, его заместителей и других министров в случае, если те потеряли доверие или ненадлежащим образом исполняют свои обязанности.