Промоутер рассказал, когда ждать второй бой Усика в супертяжелом весе
15 января, 2020, 11:11
Промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что украинский боксер проведет второй бой в супертяжелом весе в марте-апреле
Об этом сообщает BoxingScene .
По словам Красюка, возвращение Усика на ринг запланировано весной. Ожидается, что украинец будет боксировать за вакантный титул чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации), от которого планирует отказаться британец Энтони Джошуа.
"Я думаю, что следующий бой Усик должен провести в марте или апреле. Если соперником Александра будет не Джошуа, то это означает, что он отказался от титула WBO, чтобы избежать встречи с Усиком. Но Усику гораздо выгоднее провести бой за вакантный титул WBO , чем встретиться с боксером, который занимает первое место в рейтинге организации ", - сказал Красюк.
- 11 января промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что его соперником в поединке за вакантный титул WBO в супертяжелом весе станет Джозеф Паркер .
- 14 января промоутер Джозефа Паркера, который может стать соперником Александра Усика в бою за титул WBO в супертяжелом весе, заявил, что украинец заслуживает лишь 30% от призового фонда.
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