Правительство утвердило перечень дорог для ремонта в 2020 году: в Дорожном фонде на это заложили более 66 млрд, - Гончарук

15 января, 2020, 13:55

Кабинет министров Украины утвердил перечень дорог, которые будут строить и ремонтировать в 2020 году. Объем финансирования дорожных работ предусмотрен на уровне 66 млрд грн

Об этом сообщила пресс служба премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

"Клочок ремонты должны отойти в прошлое. Зато будет комплексное качественное дорожное строительство. Лишь к 2020-й год в Дорожном фонде заложено более 66 млрд грн ", - отметил премьер.

По его словам, более 31,5 млрд грн - это бюджетные средства. Еще 20,5 млрд грн правительство рассчитывает привлечь у международных организаций. За счет чего должен появиться еще 14 млрд из сообщения непонятно.

Благодаря этим средствам в Кабмине поставили цель за год построить и отремонтировать не менее 4 тысяч километров дорог.