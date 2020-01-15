Правительство ликвидировало 85 вспомогательных органов, - Гончарук

15 января, 2020, 16:15

Кабинет министров Украины ликвидировал 85 вспомогательных органов, функционирование которых потеряло свою актуальность

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

По его словам, среди них - межведомственные комиссии и координационные органы, которые давно не работают.

"Раньше мы провели полный аудит деятельности консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Кабинета министров Украины", - сообщил премьер.

Гончарук также отметил, что сейчас в правительстве создано 264 вспомогательных органов.