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Espreso.tvОбществоПравительство ликвидировало 85 вспомогательных органов, - Гончарук

Правительство ликвидировало 85 вспомогательных органов, - Гончарук


фото: kmu.gov.ua
Кабинет министров Украины ликвидировал 85 вспомогательных органов, функционирование которых потеряло свою актуальность

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

По его словам, среди них - межведомственные комиссии и координационные органы, которые давно не работают.

"Раньше мы провели полный аудит деятельности консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Кабинета министров Украины", - сообщил премьер.

Гончарук также отметил, что сейчас в правительстве создано 264 вспомогательных органов.

 

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