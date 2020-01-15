Полмиллиарда евро: "Бавария" заключила фантастический спонсорский контракт

15 января, 2020, 12:12

Немецкий футбольный клуб "Бавария" заключил с автоконцерном Audi новый спонсорский контракт, по которому получит 500 млн евро

Об этом сообщает официальный сайт "Баварии" .

Новое соглашение будет действовать до 2029 года. Немецкий клуб получит за этот период 500 млн евро. Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге после подписания контракта напомнил, что сотрудничество между "Баварией" и Audi продолжается уже 17 лет и приносит дивиденды обеим сторонам.

"Я очень рад досрочного продолжение нашего партнерства с Audi. Для" Баварии "это соглашение является важным стратегическим шагом в будущее. На сегодняшний день" Бавария "и Audi работают вместе уже более полутора десятка лет. Это серьезная работа, которая приносит дивиденды обеим сторонам. теперь на официальном уровне это партнерство продлен еще почти на десять лет ", - сказал председатель правления" Баварии "Карл-Хайнц Румменигге.