Освобожденные из плена журналист и разведчица: оккупанты отпустили заложников, которые помогали пытать других пленников

15 января, 2020, 17:22

Двое освобожденных заключенных, разведчица Татьяна Гончарова и журналист "Радио Свобода" Станислав Асеев, заявили о том, что среди обменянных есть преступники, которые пытали заключенных

Об этом сообщают Тексты.

Есть много вопросов в отношении людей, которые вернулись на эту территорию при том, что они вообще напрямую участвовали в тех преступлениях, которые происходили в "Изоляции", - сказал Асеев.

Он сказал, что некоторые из них освобождены еще в 2017 году.

"Вот как они возвращаются сюда, и как они ходят на свободе в течение уже двух лет некоторые, а некоторые вернулись в декабре 2017 года - это также очень большой вопрос. Пока мы пытаемся его публично не поднимать и хотим решить через соответствующие органы, услышать их комментарии ", - добавил журналист.

Ранее обменянная разведчица говорила то же: "Несколько человек из тех, что вернулись в Украину, помогали на "Изоляции" бить заключенных"

"Поэтому мы сейчас пытаемся услышать хоть какие-то вменяемые комментарии со стороны СБУ или прокуратуры, что вообще с ними планируют делать. А если все это будут пытаться как-то "решить", мы, конечно, будем публично поднимать этот вопрос. И тогда, наверное, уже СБУ придется что-то вменяемое отвечать касаемо этих лиц", - сказал Асеев.