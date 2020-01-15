Одну из улиц оккупированного Симферополя планируют назвать именем убитого главаря "ДНР" Захарченко

15 января, 2020, 17:25

Одной из улиц жилого квартала в оккупированном Симферополе присвоят имя убитого главаря незаконной вооруженной группировки "ДНР" Александра Захарченко

Об этом сообщил депутат Госдумы России из Крыма Андрей Козенко на странице в Facebook.

"Такое решение принято сегодня на заседании Комиссии по присвоению, изменению и аннулированию наименований элементов улично-дорожной сети и планировочной структуры Симферополя", - написал Козенко.

Козенко уточнил, что улица расположена в микрорайоне "Крымская роза".

Также он добавил, что с этой инициативой в конце прошлого года Интеграционный комитет "Россия - Донбасс" выступил вместе с главой Русской общины Крыма, сенатором Сергеем Цековым при всесторонней поддержке Главы Республики Крым Сергея Аксенова.