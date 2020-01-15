 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОдну из улиц оккупированного Симферополя планируют назвать именем убитого главаря "ДНР" Захарченко

Одну из улиц оккупированного Симферополя планируют назвать именем убитого главаря "ДНР" Захарченко


фото: reuters
Одной из улиц жилого квартала в оккупированном Симферополе присвоят имя убитого главаря незаконной вооруженной группировки "ДНР" Александра Захарченко

Об этом сообщил депутат Госдумы России из Крыма Андрей Козенко на странице в Facebook.

"Такое решение принято сегодня на заседании Комиссии по присвоению, изменению и аннулированию наименований элементов улично-дорожной сети и планировочной структуры Симферополя", - написал Козенко.

Козенко уточнил, что улица расположена в микрорайоне "Крымская роза".

Также он добавил, что с этой инициативой в конце прошлого года Интеграционный комитет "Россия - Донбасс" выступил вместе с главой Русской общины Крыма, сенатором Сергеем Цековым при всесторонней поддержке Главы Республики Крым Сергея Аксенова.

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 января, 2020 среда

больше новостей

15 января, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать