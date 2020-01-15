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Espreso.tvОбществоОдесский ресторан прогорел и закрылся из-за антиукраинских взглядов владельца

Одесский ресторан прогорел и закрылся из-за антиукраинских взглядов владельца


фото: Думська
В Одессе владелец закрыл ресторан "Че Гевара" и решил распродать имущество, из-за позиции жителей города, которые перестали посещать заведение

Об этом сообщает одесское издание " Думская ".

"Ресторан" Че Гевара "на проспекте Шевченко, прекратил работу. Об этом сообщил его владелец, скандальный бизнесмен Дмитрий Копылов", - передают в издании.

"Чтобы выдать зарплату персонала, приходилось из дома деньги таскать. К переворота дела шли нормально, а потом все хуже и хуже. Плюс нельзя смешивать свои взгляды и политику с бизнесом. Многие перестало ко мне людей ходить, в связи с тем, что я сепаратист. Так и говорили, "у вас владелец Сепар, не пойдем к вам". Плюс много меня знают, не могу в скидке отказать ", - пожаловался Копылов в Facebook.

Журналисты "Думской" напоминают, что Копылов также владельцем охранного агентства «Патриот». Его считают причастным к организации побоища 19 февраля 2014 в ОГА и других акций против "евромайдан". Сам коммерсант это отрицает.

"Че Гевара" фигурировал в скандалах и до Революции Достоинства. Так, в 2012 году руководство расположенного рядом политехнического университета заявляло, что ресторан работает нелегально ", - добавляют в издании.

 

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