Незаконно задержанному оккупантами в деле "Хизб ут-Тахрир" 3 дня не оказывают медицинскую помощь, - Денисова
Об этом украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила в Facebook.
Алим Каримов незаконно задержан силовиками РФ по делу "Хизб ут-Тахрир" 27 марта 2019 года.
Денисова сообщила, что заложник Кремля заболел ангиной, в результате чего температура его тела в течение трех дней повышенная - 39,5 градусов. По словам украинского уполномоченного по правам человека, вопреки имеющимся проблемам со здоровьем, медицинские работники не предоставили гражданину Украины надлежащую помощь, а администрация пенитенциарного учреждения не обеспечили возможность получения им медицинских препаратов.
Денисова отметила, что бездействие врачей противоречит гарантированным нормам статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и пунктов 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными от 30.08.1955, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН.
"Поэтому прошу Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову срочно принять меры для восстановления прав гражданина Украины, а именно обеспечить проведение полного медицинского обследования и предоставления квалифицированного лечения", - написала украинский омбудсмен.
- Напомним, 14 января Денисова сообщила, что в политического заключенного Айдер Джаппарова, которого держат в СИЗО в оккупированном Крыму, из-за непредоставления медицинской помощи образовалась опухоль .
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