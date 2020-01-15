Незаконно задержанному оккупантами в деле "Хизб ут-Тахрир" 3 дня не оказывают медицинскую помощь, - Денисова

15 января, 2020, 12:25

15 января омбудсмен Людмила Денисова заявила, что незаконно заключенному крымскому татарину Алиму Каримову 3 дня не оказывают медицинскую помощь в СИЗО Ростова

Об этом украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила в Facebook.

Алим Каримов незаконно задержан силовиками РФ по делу "Хизб ут-Тахрир" 27 марта 2019 года.

Денисова сообщила, что заложник Кремля заболел ангиной, в результате чего температура его тела в течение трех дней повышенная - 39,5 градусов. По словам украинского уполномоченного по правам человека, вопреки имеющимся проблемам со здоровьем, медицинские работники не предоставили гражданину Украины надлежащую помощь, а администрация пенитенциарного учреждения не обеспечили возможность получения им медицинских препаратов.

Денисова отметила, что бездействие врачей противоречит гарантированным нормам статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и пунктов 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными от 30.08.1955, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН.

"Поэтому прошу Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову срочно принять меры для восстановления прав гражданина Украины, а именно обеспечить проведение полного медицинского обследования и предоставления квалифицированного лечения", - написала украинский омбудсмен.