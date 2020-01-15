Найдены доказательства участия десантного корабля РФ в аннексии Крыма, - InformNapalm

15 января, 2020, 21:00

Международное волонтерское сообщество InformNapalm установило факт участия российского большого десантного корабля "Орск" в спецоперации по захвату Крыма

Об этом говорится в расследовании на сайте сообщества.

"Международное волонтерское сообщество InformNapalm установило факт участия большого десантного корабля (БДК)" Орск "(бортовой номер 148), который входит в состав 197-й бригады десантных кораблей ЧФ РФ (197 БрДК, в / ч 72136), в спецоперации захвата Крыма" , - говорится в публикации.

Отмечается, что в перечне кораблей Российской Федерации, привлеченных к агрессии против Украины в 2014 году, который ранее обнародовала военная прокуратура Украины, это судно указанное не было.

При изучении профилей соцсетей российских военных обнаружили моряка БДК "Орск", награжденного медалью МО РФ "За возвращение Крыма". Изучение круга его общения вывело на его сослуживцев.

Так, Зяблицев Вячеслав Юрьевич, 15.02.1995 г.р., г. Куйбышев Новосибирской области РФ, служил на БДК "Орск", о чем свидетельствует подпись к фотографии корабля: "Мой корабль "Орск". Опубликовал также фотографию медали и наградного удостоверения к медали за оккупацию Крыма за подписью командира 197-й БрДК капитана 1-го ранга Комарова, о котором волонтеры сообщества уже упоминали в расследовании участия в агрессии против Украины еще одного корабля из состава этой бригады - БДК "Николай Фильченков".

На следующей фотографии Зяблицев в первом ряду справа, рядом с ним его сослуживец Александр Елисеев.

Елисеев Александр Андреевич, 23.02.1993 г. н., г. Хутор Крымский, Усть-Донецкий район, Ростовская область РФ. Сейчас живет в г. Шахты Ростовской области. Занимается нанесением татуировок по собственным эскизам. Служил на БДК "Орск". В профиле соцсети "Одноклассники" 23 февраля 2014 года написал статус о введении в 197-й БрДК кода 145, что означает полную боевую готовность. Опубликовал фото медали и наградного удостоверения к медали за оккупацию Крыма. Подписал фото: "Первая государственная награда".

5 марта 2014 года Елисеев опубликовал совместное фото с музыкантами российской группы "Земляне". Подпись под фото: "С гитаристом и клавишником "Землян". О выступлении этой группы на "Орске" писали российские СМИ.

На YouTube-канале orskru 2 марта 2014 года опубликовано видео выступления этой группы на БДК "Орск". На стоп-кадре видно музыкантов, фото с которыми опубликовал в своем профиле Елисеев.

На официальном канале группы видео этого выступления лучшего качества, на котором четко зафиксированы не только музыканты, но и моряки корабля. Видео было опубликовано 2 августа 2016 года. Это объясняется тем, что YouTube-канал группы был создан в июле 2016-го.

На видео было обнаружено еще несколько моряков БДК "Орск" с наградами за оккупацию Крыма.

"Россия работает системно. Объединяет военную агрессию с информационной агрессией, методами "мягкой силы" влияет на сознание украинцев с помощью гуманитарных проектов, организации различных форумов, творческих встреч, концертов. И случай с российской группой "Земляне" - один из таких примеров ", - говорится в публикации.

Отмечается также, что на официальном YouTube-канале группы есть еще несколько интересных видео.

Так, на одном из них музыканты группы выражают поддержку действиям президента РФ Владимира Путина, его решению ввести войска на территорию суверенного соседнего государства.