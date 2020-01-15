Налоговая заявляет о следственных действиях, а не обысках у главы службы
15 января, 2020, 18:00
В Государственной налоговой службе проходят плановые следственные действия, однако никаких обысков у главы ГНС Сергея Верланова или других руководителей подразделений не проводится
Об этом сообщает пресс-служба ГНС.
"Сейчас в Государственной налоговой службе проходят плановые следственные действия в полном сотрудничестве с руководством СБУ. Никаких обысков у главы ГНС Сергея Верланова или других руководителей подразделений не проводится", - говорится в сообщении.
Ранее СМИ сообщали, что Служба безопасности Украины проводит обыск у главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова.
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