 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНалоговая заявляет о следственных действиях, а не обысках у главы службы

Налоговая заявляет о следственных действиях, а не обысках у главы службы

В Государственной налоговой службе проходят плановые следственные действия, однако никаких обысков у главы ГНС Сергея Верланова или других руководителей подразделений не проводится

Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

"Сейчас в Государственной налоговой службе проходят плановые следственные действия в полном сотрудничестве с руководством СБУ. Никаких обысков у главы ГНС Сергея Верланова или других руководителей подразделений не проводится", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что Служба безопасности Украины проводит обыск у главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 января, 2020 среда

больше новостей

15 января, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать