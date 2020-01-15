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Espreso.tvОбществоНа пост главы одесской налоговой назначили исполняющего обязанности

На пост главы одесской налоговой назначили исполняющего обязанности

В связи с задержанием сотрудниками НАБУ руководителя управления ГНС в Одесской области Натальи Чеботаревой, которая пыталась подкупить сотрудника прокуратуры, сегодня назначен новый исполняющий обязанности руководителя одесского управления ГНС

Об этом на брифинге сообщил руководитель ГНС Сергей Верланов, информирует Думская.

В 2015-2019 годах Владимир Астрейко возглавлял областное управление Государственной фискальной службы, впоследствии реорганизованной (ее разделили на налоговую и таможенную службы).

В прошлом году он с семьей задекларировал три квартиры в Одессе и жилой дом в пгт Таирово. Сам налоговик якобы ездит на 40-летнем ВАЗ 21063, при этом его жене принадлежат Аudi Q7 2013 выпуска и Mazda CX-5 2018 года.

Также в собственности Астрейко находится компьютерная программа "Легальный акциз".

Между тем налоговую продолжают обыскиватьправоохранители. Сегодня СБУ сообщила, что пресекла незаконную деятельность "новоназначенных должностных лиц ГНС", которые помогали коммерсантам выводить в теневой сектор экономики более 500 млн грн ежемесячно. Чиновники осуществляли несанкционированные действия со служебной информацией, позволяя ряду "конвертационно-транзитных" групп обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска, уклоняясь от уплаты налогов.

В схеме были задействованы как сотрудники центрального аппарата ГНС, так и региональных подразделений ведомства - в Киеве, Киевской, Львовской, Николаевской, Волынской и Донецкой областях.

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