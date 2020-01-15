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Espreso.tvОбществоНа М1 заметили певицу, награжденную за выступления в "ДНР"

На М1 заметили певицу, награжденную за выступления в "ДНР"

На украинском музыкальном телеканале М1 заметили певицу "Клаву Коку" (Клавдию Вискову), выступавшую в оккупированном Донецке и незаконно посещавшую аннексированный Крым

Об этом сообщил блогер, основатель "Defence Blog" Дилан Малясов в Facebook.

"Был в гостях и увидел эфир М1 и там старая знакомая. Милая девушка Клавдия Высокова, которая выступает под псевдонимом Клава Кока, возможно талантлива - награждена многочисленными наградами и орденами" ДНР "за то, что выступала на их шабаше в центре Донецка, за поддержку Российской власти и оккупации Крыма ", - рассказал блогер.

"Клава выступает ярко на всяких победных концертах на Красной площади, ездит в Крым минуя украинские погранпункты, все праздники Рамзана Кадырова проходят с ее участием", - добавил он в комментариях.

Он обнародовал фотодоказательства выступлений певицы на оккупированных территориях, отметив, что она в списках награжденных в "ДНР", поэтому он и запомнил певицу.

Телеканал "М1" пока никак не отреагировал на это событие.

 

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