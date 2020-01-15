Меркель просит выделить здание в центре Киева под немецкую школу и институт Гете
Об этом пишет издание КиевVласть, ссылаясь на письмо заместителя министра иностранных дел Украины Евгения Божко в Кабинет министров.
Германия заинтересована именно в этих зданиях, поскольку рядом расположена лютеранская церковь Святой Екатерины. Но чтобы осуществить безвозмездную передачу целостного имущественного комплекса на Лютеранской, Украине придется внести изменения в закон об аренде госимущества.
Тему передачи исторического памятника уже поднимала канцлер Германии Ангела Меркель.
Министерство иностранных дел направило письмо в Кабмин и КГГА с просьбой рассмотреть вопрос передачи здания Германии.
"По указанному адресу планируется разместить немецкоязычную школу и институт Гете, решение обусловлено растущим интересом к немецкому языку и ограниченностью помещений, в которых уже размещены эти две организации на данный момент", - говорится в письме.
Также отмечается, что открытие немецкого культурного центра может способствовать появлению в Германии двуязычной немецко-украинской школы.
По мнению представителей министерства, это позволит наладить отношения между Украиной и Германией. Ответ на письмо на данный момент еще не опубликован.
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