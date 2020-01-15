Медреформа: Британия выделит £ 4 млн для Украины

15 января, 2020, 16:46

Великобритания предоставит на реализацию проекта в пределах реформы системы здравоохранения в Украине 4 млн фунтов стерлингов

Об этом в Twitter сообщил Посольство Великобритании в Украине.

"Британия поддерживает реформу здравоохранения с помощью проекта, который финансирует совместно с USAIDUkraine. Проект имеет целью помочь Украине построить прозрачную, подотчетную и эффективную систему здравоохранения. Великобритания выделяет на реализацию программы £ 4 млн в марте 2021", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Украине с 1 апреля 2020 года запустят программу медицинских гарантий для населения. Программа медицинских гарантий будет действовать для всех видов помощи. На финансирование медицинских услуг в госбюджете заложено 72 млрд грн.