Канада и Германия раскритиковали законопроект о децентрализации

15 января, 2020, 12:24

Посольства Германии и Канады раскритиковали возможные изменения в Конституцию Украины относительно децентрализации

Об этом сообщает пресс-служба посольства.

В частности, немецкое посольство считает, что эти изменения не укрепляют права общин.

"Изменения в Конституции по децентрализации должны укрепить права общин! Новый проект не соответствует этому требованию. Качество и консенсус важнее, чем скорость!" - отметили в посольстве.

Изменения в Конституции по децентрализации должны укрепить права общин! Новый проект не соответствует этому требованию. Качество и консенсус важнее, чем скорость! @verkhovna_rada @APUkraine - Посольство Германии (@GermanyinUA) 15 января 2020 г.

Также канадское посольство обеспокоено законопроектом № 2598.

"Канада разделяет обеспокоенность многих глав местной власти, представителей гражданского общества и экспертов по законопроекту № 2598, которые ограничивают демократические процессы", - говорится в сообщении.

разделяет обеспокоенность многих глав местной власти, представителей гражданского общества и экспертов по законопроекту № 2598, которые ограничивают демократические процессы. Мы призываем к инклюзивных общественных консультаций относительно изменений и согласования с принципами #ECLSG - Canada in Ukraine (@CanEmbUkraine) 15 января 2020 г.