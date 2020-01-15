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Espreso.tvОбществоКанада и Германия раскритиковали законопроект о децентрализации

Канада и Германия раскритиковали законопроект о децентрализации


фото: 5.ua
Посольства Германии и Канады раскритиковали возможные изменения в Конституцию Украины относительно децентрализации

Об этом сообщает пресс-служба посольства.

В частности, немецкое посольство считает, что эти изменения не укрепляют права общин.

"Изменения в Конституции по децентрализации должны укрепить права общин! Новый проект не соответствует этому требованию. Качество и консенсус важнее, чем скорость!" - отметили в посольстве.

Также канадское посольство обеспокоено законопроектом № 2598.

"Канада разделяет обеспокоенность многих глав местной власти, представителей гражданского общества и экспертов по законопроекту № 2598, которые ограничивают демократические процессы", - говорится в сообщении.

  • Напомним, сегодня Рада рассмотрит включение в повестку дня изменения в Конституцию относительно децентрализации.
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