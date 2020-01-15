Канада и Германия раскритиковали законопроект о децентрализации
Об этом сообщает пресс-служба посольства.
В частности, немецкое посольство считает, что эти изменения не укрепляют права общин.
"Изменения в Конституции по децентрализации должны укрепить права общин! Новый проект не соответствует этому требованию. Качество и консенсус важнее, чем скорость!" - отметили в посольстве.
Изменения в Конституции по децентрализации должны укрепить права общин! Новый проект не соответствует этому требованию. Качество и консенсус важнее, чем скорость! @verkhovna_rada @APUkraine- Посольство Германии (@GermanyinUA) 15 января 2020 г.
Также канадское посольство обеспокоено законопроектом № 2598.
"Канада разделяет обеспокоенность многих глав местной власти, представителей гражданского общества и экспертов по законопроекту № 2598, которые ограничивают демократические процессы", - говорится в сообщении.
разделяет обеспокоенность многих глав местной власти, представителей гражданского общества и экспертов по законопроекту № 2598, которые ограничивают демократические процессы. Мы призываем к инклюзивных общественных консультаций относительно изменений и согласования с принципами #ECLSG- Canada in Ukraine (@CanEmbUkraine) 15 января 2020 г.
- Напомним, сегодня Рада рассмотрит включение в повестку дня изменения в Конституцию относительно децентрализации.
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