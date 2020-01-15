Какие дороги будут ремонтировать в Украине в 2020 году. Инфографика Мининфраструктуры
Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.
Согласно сообщению, в первую очередь планируется ремонт наиболее разрушенных дорог и тех дорог, которые начали ремонтировать в 2019 году. В частности, в перечень дорожных работ включили такие дороги:
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М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка (через Винницу),
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Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка,
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Строительство южного обхода г.. Днепра,
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Н-26 Чугуев - Меловое (через г.. Старобельск),
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Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье, Н-14 Александровка - Кропивницкий - Николаев,
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Н-11 Днепр - Николаев (через г.. Кривой Рог),
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Н-03 Житомир - Черновцы.
"В 2020 году с Дорожного фонда будет направлено 31 млрд 528 млн 105 тыс. грн на финансирование работ по строительству, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения. Правительством уже утвержден перечень таких объектов ", - сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Всего в правительстве планируют восстановить 1345 километров дорог государственного значения и 3711 метров мостов. Кроме этого, будут проводиться ремонты дорог местного значения.
"Кроме дорог государственного значения, будут восстанавливаться дороги местного и территориального значения. Наша цель - отремонтировать 4000 километров дорог 2020 года ", - отметил Криклий.
- Напомним, до этого премьер-министр Украины Алексея Гончарук сообщил, что объем финансирования дорожных работ в 2020 году предусмотрено на уровне 66 млрд грн .
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