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Espreso.tvОбществоКакие дороги будут ремонтировать в Украине в 2020 году. Инфографика Мининфраструктуры

Какие дороги будут ремонтировать в Украине в 2020 году. Инфографика Мининфраструктуры


фото: zik
В Кабинете Министров поставили цель отремонтировать 4000 километров дорог 2020 года

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Согласно сообщению, в первую очередь планируется ремонт наиболее разрушенных дорог и тех дорог, которые начали ремонтировать в 2019 году. В частности, в перечень дорожных работ включили такие дороги:

  • М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка (через Винницу),

  • Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка,

  • Строительство южного обхода г.. Днепра,

  • Н-26 Чугуев - Меловое (через г.. Старобельск),

  • Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье, Н-14 Александровка - Кропивницкий - Николаев,

  • Н-11 Днепр - Николаев (через г.. Кривой Рог),

  • Н-03 Житомир - Черновцы.

"В 2020 году с Дорожного фонда будет направлено 31 млрд 528 млн 105 тыс. грн на финансирование работ по строительству, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения. Правительством уже утвержден перечень таких объектов ", - сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Всего в правительстве планируют восстановить 1345 километров дорог государственного значения и 3711 метров мостов. Кроме этого, будут проводиться ремонты дорог местного значения.

"Кроме дорог государственного значения, будут восстанавливаться дороги местного и территориального значения. Наша цель - отремонтировать 4000 километров дорог 2020 года ", - отметил Криклий.

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