 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКак в Эстонии: Минцифра анонсировала запуск электронного резидентства в Украине. Что это даст

Как в Эстонии: Минцифра анонсировала запуск электронного резидентства в Украине. Что это даст

Министерство цифровой трансформации анонсировало запуск электронного резидентства в Украине

Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.

Известно, что уже создана четкая концепция проекту, в министерстве ожидают принятия правительством постановления "О проведении эксперимента по внедрению и реализации в Украине электронного резидентства".

Иностранцы смогут получить статус э-резидента, который открывает доступ к информационно-консультационным сервисам, упрощает получение административных услуг предоставляет возможность дистанционно основывать и вести бизнес в Украине.

Целевые страны: Индия, Бангладеш, Пакистан, Китай, Филиппины

Это позволит иностранцам из названных стран получить привлекательные условия налогообложения и избежать двойного налогообложения. Также в ведомстве обещают отсутствие бюрократической волокиты, простую и удобную платформа для внедрения бизнеса с доступом ко всем необходимых услуг и возможностью осуществления сделок онлайн с применением безопасного ключа электронной подписи, сертифицированного в Украине;

Кроме того, предусмотрены персональная консультационная поддержка и англоязычный сервис.

В свою очередь это будет преимущества для украинского бюджета, ведь увеличит его наполнения за счет налогообложения электронной резидентов и оплаты услуги по предоставлению статуса е-резидентства. А еще это возможность улучшить национальный имидж на международном рынке IT.

Отметим, практика e-Residency успешно работает в Эстонии с 2014 года. Это позволяет гражданам любой страны зарегистрировать европейскую компанию в Эстонии и управлять ею где онлайн: заключать договоры, проводить собрания учредителей, проводить платежи.

За 5 лет Эстония привлекла более 62000 е-резидентов из 160 стран.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 января, 2020 среда

больше новостей

15 января, 2020 среда

14 января, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать