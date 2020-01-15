Как в Эстонии: Минцифра анонсировала запуск электронного резидентства в Украине. Что это даст
Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.
Известно, что уже создана четкая концепция проекту, в министерстве ожидают принятия правительством постановления "О проведении эксперимента по внедрению и реализации в Украине электронного резидентства".
Иностранцы смогут получить статус э-резидента, который открывает доступ к информационно-консультационным сервисам, упрощает получение административных услуг предоставляет возможность дистанционно основывать и вести бизнес в Украине.
Целевые страны: Индия, Бангладеш, Пакистан, Китай, Филиппины
Это позволит иностранцам из названных стран получить привлекательные условия налогообложения и избежать двойного налогообложения. Также в ведомстве обещают отсутствие бюрократической волокиты, простую и удобную платформа для внедрения бизнеса с доступом ко всем необходимых услуг и возможностью осуществления сделок онлайн с применением безопасного ключа электронной подписи, сертифицированного в Украине;
Кроме того, предусмотрены персональная консультационная поддержка и англоязычный сервис.
В свою очередь это будет преимущества для украинского бюджета, ведь увеличит его наполнения за счет налогообложения электронной резидентов и оплаты услуги по предоставлению статуса е-резидентства. А еще это возможность улучшить национальный имидж на международном рынке IT.
Отметим, практика e-Residency успешно работает в Эстонии с 2014 года. Это позволяет гражданам любой страны зарегистрировать европейскую компанию в Эстонии и управлять ею где онлайн: заключать договоры, проводить собрания учредителей, проводить платежи.
За 5 лет Эстония привлекла более 62000 е-резидентов из 160 стран.
Читайте также
-
13 января, 2020 Виталий Портников: Память - это тоже оружие
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти
-
Читайте также
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти