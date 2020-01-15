Кабмин установил зарплатную сетку для топ-чиновников

15 января, 2020, 12:35

Кабмин решил не продолжать практику огромных заработных плат и установил сетку для топ-чиновников

Об этом в своем Telegram -канале написал народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"И так основные изменения: устанавливается новый минимальный размер должностного оклада два прожиточных минимума (по состоянию на 1 января 4204 грн.). Размеры должностных окладов предлагается утвердить в гривнах а не коэффициентах как это было в 2019 роц. Например, руководитель государственного органа (Офис ПУ , аппарат СНБО будет должностной на уровне 37800 грн, а уровня министерств и ЦОИВ 33600 грн.) ", - отметил Гончаренко.

Что касается премий, правительство решило установить, что первому вице-премьер-министру Украины, вице-премьер-министру Украины, министр, их первым заместителям и заместителям может выплачиваться надбавка за эффективность, которая устанавливается ежемесячно Первому вице-премьер -министру Украины, вице-премьер-министрам Украины, министрам премьер-министром Украины, а первым заместителям министров - соответствующим министром, в размере до 200% должностного оклада. А также премия, которая устанавливается заместителям министров (кроме первых заместителей) в соответствии с их личным вкладом в общие результаты работы, в размере до 200 процентов должностного оклада.