 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКабмин установил зарплатную сетку для топ-чиновников

Кабмин установил зарплатную сетку для топ-чиновников

Кабмин решил не продолжать практику огромных заработных плат и установил сетку для топ-чиновников
Об этом в своем Telegram -канале написал народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
 
"И так основные изменения: устанавливается новый минимальный размер должностного оклада два прожиточных минимума (по состоянию на 1 января 4204 грн.). Размеры должностных окладов предлагается утвердить в гривнах а не коэффициентах как это было в 2019 роц. Например, руководитель государственного органа (Офис ПУ , аппарат СНБО будет должностной на уровне 37800 грн, а уровня министерств и ЦОИВ 33600 грн.) ", - отметил Гончаренко.
 
Что касается премий, правительство решило установить, что первому вице-премьер-министру Украины, вице-премьер-министру Украины, министр, их первым заместителям и заместителям может выплачиваться надбавка за эффективность, которая устанавливается ежемесячно Первому вице-премьер -министру Украины, вице-премьер-министрам Украины, министрам премьер-министром Украины, а первым заместителям министров - соответствующим министром, в размере до 200% должностного оклада. А также премия, которая устанавливается заместителям министров (кроме первых заместителей) в соответствии с их личным вкладом в общие результаты работы, в размере до 200 процентов должностного оклада.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 января, 2020 среда

больше новостей

15 января, 2020 среда

14 января, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать