Гончаренко обратился в СБУ и Минобороны относительно угроз Зеленскому во время путешествия в Оман

15 января, 2020, 19:30

Народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко обратился в СБУ и Минобороны с запросом, предупреждали ли эти ведомства президента Владимира Зеленского об угрозе его безопасности во время визита в Оман из-за напряженности между Ираном и США

Об этом Гончаренко сообщил в Facebook.

"Сделал запрос в СБУ и Минобороны, информировали ли они Зеленского о возможном военном столкновении между Ираном и США накануне его "поездки" в Оман. Дело в том, что авиасообщение между Украиной и Оманом проходит через страны, которые в тот период времени осуществляли авиационные и ракетные удары и вели боевые действия ", - написал Гончаренко.

Нардеп отметил, что указанные ведомства должны отслеживать ситуацию в вопросах внешней безопасности и докладывать о ней верховному главнокомандующему.

"К нашим силовикам у меня несколько вопросов. Как должны реагировать в СБУ и Минобороны на наличие угрозы для президента в случае, если он случайно или неслучайно оказался в стране, которая примыкает к напряженным районам, в частности на Ближнем Востоке. Был ли проинформирован Зеленский о авиаударах США со 2 на 3 января и о приведении в полную боевую готовность ракетных войск Ирана? Кто ему это сообщил, и как он отреагировал? Согласно закону, СБУ и Минобороны должны регулярно проводить информационно-аналитические действия в интересах Украины и наружной безопасности. И кому, как не главнокомандующему докладывать о возможных угрозах. В любом случае, такой экзотический выбор места для отдыха Зеленского привел к тому, что он не смог быстро отреагировать и вернуться в страну после авиакатастрофы с Боингом МАУ. Что это, как неуважение к своему народу? " - написал Гончаренко.