Глава ГТС спрогнозировал, сколько газа пойдет транзитом из РФ через Украину через 5 лет

15 января, 2020, 09:59

Через 5 лет транзит газа из РФ по территории Украины останется на уровне 40 млрд кубометров в год, но газотранспортная система должна быть готова и к другому развитию событий

Об этом заявил председатель Оператора ГТС Сергей Макогон в интервью Интерфакс-Украина.

"Думаю, что он (транзит - ЭП) останется не менее 40 млрд кубометров. Такой баланс мощности, такой гибкости, которую может дать украинская ГТС, больше нет." Северный поток "- это абсолютно негибкая система. В них стоит одна компрессорная станция на 200 или 250 атмосфер на Балтике и качает через весь регион газ, который выходит в Германии. Эта система рассчитана на постоянную прокачку стабильных объемов. Поэтому наша система должна остаться востребованной, если "Газпром" останется основным поставщиком газа в Европу ", - сообщает Макогон.

В планах Макогона сделать так, чтобы через 5 лет ГТС, в случае необходимости, могла работать только на внутренних объемах.

"Следующие пять лет у нас будет достаточный доход, который позволит нашей системе привести в порядок. Я для себя поставил задачу привести ГТС к тому виду, чтобы через пять лет мы были в состоянии работать, даже основываясь только на внутренних объемах потребления . Думаю, что даже через пять лет транзит останется, но мы должны подготовиться и к другому развитию событий ", - резюмировал глава Оператора ГТС.