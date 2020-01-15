Ельченко: между Зеленским и Трампом есть "какая-то химия"
15 января, 2020, 16:22
Американский президент Дональд Трамп имеет высокое мнение о своем украинском коллеге Владимире Зеленском, уверен новый посол Украины в США Владимир Ельченко
Об этом он сказал во время брифинга, сообщает Liga.net.
"Он сказал мне откровенно, что имеет очень высокое мнение о президенте Зеленском. Он уже говорил с украинским президентом несколько раз и встречался с ним в Нью-Йорке. Чувствуется, что между ними есть какая-то химия. Это вдохновляет", - отметил Ельченко.
Также, по словам посла, теплое отношение к Украине ощущается и в Госдепе, и в Совете нацбезопасности США.
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