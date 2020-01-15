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Espreso.tvСпортДва паса пяткой и удар под перекладину: женская сборная Украины забила гол после невероятной комбинации

Два паса пяткой и удар под перекладину: женская сборная Украины забила гол после невероятной комбинации


фото: ffu.ua
На турнире во Львове женская сборная Украины по футзалу забила гол в ворота Финляндии после удивительной комбинации

Видео опубликовал телеканал "Футбол" в facebook.

Сборная Украины на турнире во Львове победила команды Венгрии (5: 1) и Финляндии (2: 1). Именно в игре против финок было разыграно фантастическую комбинацию, при которой украински отдали две передачи пятками и завершили ее точным ударом под перекладину.

Благодаря двум подряд победам украински вышли в финал турнира.

  • В декабре 16-летняя Надежда Иванченко одержала победу в номинации "самый красивый гол 2019 года" на церемонии "Футбольные звезды Украины" и опередила чемпиона мира U20 Георгия Цитаишвили.
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