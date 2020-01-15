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Espreso.tvОбществоДорога появляется под ногами идущего. Первый фильм об украинском дизайнере Andre Tan

Дорога появляется под ногами идущего. Первый фильм об украинском дизайнере Andre Tan

Украина увидела большой тизер документального проекта "ANDRE TAN" о предстоящей премьере фильма уже этой весной – 8-го марта, посвященный 20-летию существования бренда

Никогда не знаешь, кем может стать мальчик, который однажды постучит в твою дверь, чтобы продать рыбу и хоть как-то прожить на вырученные деньги.

Полнометражный документальный фильм ANDRE TAN расскажет о человеке, который превратил свое имя в узнаваемый бренд и начал историю моды в Украине с чистого листа. Это душещипательный монолог сына, мужа и отца, но в первую очередь дизайнера и модельера — Андре Тана.

Лента является "первенцем" продакшина 1+1 Digital Studios и команде удалось показать настоящего кутюрье в разных амплуа. Просмотр фильма гарантирует волну вдохновения и эстетического наслаждения, ведь зрителям предстоит узнать много интересных историй из жизни дизайнера: где вырос, чем жил и о чем мечтал будущий гений мира моды.

Детали пока держаться в секрете, но известно одно: после просмотра фильма ANDRE TAN нельзя будет не влюбиться в дело, которым горит сам модельер. Особенностью картины является восстановление хронологии событий в личной жизни и творческой карьере самого кутюрье, а также параллельное повествование о процессе развития модной индустрии в Украине за последние 40 лет. Уникальные кадры, архивные съёмки, закулисье показов, сенсационные признания, откровенные интервью и первое появление дочери на экране.

Главной задачей фильма стала возможность доказать, как важно жить мечтой, но не в мечтах. Документальный фильм ANDRE TAN вызовет восторг и удивление не только у ценителей моды, ведь картина расскажет, пожалуй, о невозможном — как благодаря страсти к своему делу, дисциплине, вере и бесконечной работы над собой, из обычного мальчика из украинской глубинки можно превратиться в мировую легенду.

Андре Тан — это человек или феномен? Найти ответ было сложно, но 1+1 Digital Studios это удалось на все 100!

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