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Espreso.tvЭкономикаДепутаты опять попытаются принять законопроект "о налоговом терроре"

Депутаты опять попытаются принять законопроект "о налоговом терроре"

По подсчетам экспертов, принятие законопроекта №1210 может стоить Украине 1% ВВП – что соответствует примерно 36-37 млрд. грн.
Завтра, 16 января, парламент планируетрассмотреть во втором чтении законопроект №1210 – более известный в украинском бизнесе как "законопроект о налоговом терроре".
 
- Знаете, как угробить экономику одним законопроектом? Собрать все пожелания Минфина, налоговиков с огромным количеством технических правок в один документ – со сравнительной таблицей на 580 страниц – и включить турборежим – описывает стратегию авторов законопроекта директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин.
 
По прогнозам эксперта, в случае принятия законопроекта Украину ожидает потеря 1% ВВП страны (в т.ч. сокращение производства из-за повышения ренты на добычу газа и руды. а также внедрения BEPS), сворачивание работы ІТ-компаний в Украине (из-за норм о двойном налогообложении и 18% налога на прибыль за рубежом). 
 
Кроме того, Анатолий Амелин прогнозирует серьезное ухудшение бизнес-климата Украины (в т.ч. через неоправданное усиление контроля за размыванием налоговой базы), неправомерные вмешательства налоговиков (в т.ч. по корректировке финансового результата) и дискриминацию иностранных инвесторов (налогообложение курсовой разницы).
 
- Хотя законопроект и сильно изменился по сравнению с первым чтением, он остался очень тяжелым. Значительный негатив – правило деловой цели – право налоговика оценивать внешнеэкономическую операцию – имеет она экономический смысл или нет. Постоянные судебные тяжбы по данному направлению, начавшиеся еще при Азарове – вернутся опять. С учетом планов освоения рынков Евросоюза украинскими экспортерами – это очень плохая инициатива – объясняет эксперт Институт социально-экономической трансформации Вячеслав Черкашин.
 
По словам эксперта, данным законопроектом Украина берет на себя неоправданно завышенные международные обязательства, которые ни бизнес, ни государство выполнить не смогут.  
 
- Некоторые части инструментария, который содержится в законопроекте Евросоюз заводил директивами в течение 3,5-7 лет – долгий был переходной период. У нас – лишь год. Сами налоговики в истерике – они не знают – что делать и как. Но при этом штрафы увеличиваются по многим позициям в 4 раза – объясняет Вячеслав Черкашин.
 
Напомним, против данного законопроекта еще в ноябре 2019 г. выступили практически все основные бизнес-ассоциации и ассоциации иностранных инвесторов Украины – в т.ч. Европейская Бизнес-Ассоциация, Американская торговая палата, Украинский союз промышленников и предпринимателей, Федерация работодателей Украины и многие другие.
 
В Совете предпринимателей при Кабинете министров Украины выступили также категорически против законопроекта №1210, назвав его «налоговым террором».
 
- Совет предпринимателей при КМУ призывает народных депутатов не поддерживать законопроект №1210. Бизнес и экспертное сообщество неоднократно обращали внимание властей на потенциальное ухудшение состояния экономики из-за подобных налоговых нововведений, в частности внедрения практики "налогового террора" по отношению к добросовестным налогоплательщикам, - заявили в Совете предпринимателей при Кабинете министров Украины.
 
Но, несмотря на крайне негативную позицию украинского бизнеса, 3 декабря 2019 г. законопроект №1210 был принят в первом чтении.

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