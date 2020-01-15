Боевики "ЛНР" пытались завербовать чиновника Минюста
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Прибегая к методам психологического давления, шантажа и угрожая лишением свободы," мгбивцы"заставили мужчину подписать согласие на конфиденциальное сотрудничество. По заданию террористов он должен был собирать и передавать им информацию о своих коллегах, сотрудниках правоохранительных и государственных учреждений Луганщины, а также по служебной деятельности отца. Инструкции от кураторов "агент" должен был получать по телефону ", - говорится в сообщении.
Сразу после возвращения на подконтрольную украинской власти территорию чиновник попал в поле зрения контрразведчиков Службы.
Сейчас мужчина предоставил подробные показания об обстоятельствах своего вербовки и поставленных задач. Проверка показала, что чиновник не совершил никаких действий в ущерб государственной безопасности Украины.
Напоминаем, что в соответствии со ст. 111 Уголовного кодекса Украины, государственная измена карается лишением свободы сроком до 15 лет. В то же время освобождается от уголовной ответственности граждане Украины, которые на выполнение преступного задачи иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершил и добровольно сообщили правоохранителям свою связь с ними и о полученном задании.
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