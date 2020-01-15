Авиакатастрофа в Иране: Зеленский пообещал на этой неделе выплатить компенсации родственникам
Об этом сообщает Офис президента.
Зеленский сообщил, что в Иране сейчас находятся 10 украинских специалистов, которые работают над идентификацией и возвращением тел погибших в Украину.
"Сейчас несколько наших граждан идентифицированы", - сказал он.
Зеленский проинформировал, что поставил задачу вернуть тела погибших в Украину как можно быстрее.
"Мы надеемся, что это должно произойти именно 19 января. Возможно, плюс-минус два дня. Но мы поставили такую задачу и перед нашими, и перед иранскими специалистами", - отметил президент.
Он отметил, что на этой неделе каждая семья погибших украинцев получит компенсации от государства в размере 200 тыс. грн. Кроме того, Украина будет требовать от Ирана выплат дополнительных компенсаций.
Также президент пообещал оказать необходимую помощь, связанную с захоронением погибших.
- Президент Украины Владимир Зеленский встретился с родственниками погибших украинцев, летевших на рейсе компании МАУ в Иране впервые 9 января.
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