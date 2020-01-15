Авиакатастрофа в Иране: Зеленский почтил память жертв в посольстве Канады

15 января, 2020, 23:01

Об этом сообщает Офис президента

Зеленский сделал запись в книге памяти, размещенной в посольстве у мемориальной таблички с именами жертв авиакатастрофы.

Он отметил, что исторически Украина и Канада имеют много общего, а сейчас две дружественные страны, к сожалению, объединяет и общее горе.

"Когда человечество изобрело самолеты. Когда человечество изобрело оружие. Но сможет ли когда-то человечество изобрести действенный способ, чтобы защитить себя от своих же творений? И сможет ли когда-то человечество изобрести слова, которые смогли бы описать нашу общую невыносимую боль из-за трагедии сбитого Боинга-737? Мои искренние соболезнования семьям и близким погибших граждан Канады и Украины. Мои искренние соболезнования семьям и близким погибших граждан других государств - Ирана, Швеции, Великобритании и Афганистана. Вечная память погибшим! " - отметил Зеленский в книге памяти.

Президент рассказал, что в Иран было отправлено 45 украинских специалистов для участия в расследовании причин авиакатастрофы. Часть из них уже вернулась в Украину. В то же время 10 экспертов остаются в Тегеране и продолжают свою работу.

Во время общения с Чрезвычайным и Полномочным Послом Канады в Украине Ларисой Галадзой Зеленский выразил соболезнования канадскому народу в связи с трагедией.

Также президент рассказал о встрече с родными погибших украинских граждан и отметил, что государство будет оказывать им поддержку.

Галадза поблагодарила Украину за сотрудничество в расследовании катастрофы. Собеседники согласились, что в этом вопросе должна быть установлена правда.