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Espreso.tvОбществоАвиакатастрофа в Иране: отчет СНБО заслушают на закрытом комитете Совета

Авиакатастрофа в Иране: отчет СНБО заслушают на закрытом комитете Совета


фото: reuters
Отчет секретаря СНБО Алексея Данилова и представителя Офиса генерального прокурора по вопросу сбивания самолета МАУ заслушают на следующем заседании комитета по вопросам национальной безопасности

Об этом заявил глава комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич, передает РБК-Украина .

По его словам, заседание комитета пройдет в закрытом режиме.

"Заслушать секретаря СНБО и представителей офиса генпрокурора на очередном заседании комитета в закрытом режиме", - заявил Завитневич.

Авиакатастрофа под Тегераном произошла 8 января 2020 года. Самолет компании МАУ выполнял международный рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, но через несколько минут после взлета упал в 15 километрах от аэропорта вылета. Жертвами катастрофы стали 176 человек, ответственность за катастрофу взял Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

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