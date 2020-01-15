Авиакатастрофа самолета МАУ: Иран не передает "черные ящики" Украине - заместитель Рябошапки

15 января, 2020, 16:45

Иран должен был отправить в Украину бортовые самописцы до 15 января включительно

Об этом на заседании Комитета ВР по вопросам национальной обороны, безопасности и разведки заявил заместитель генпрокурора Виктор Трепак, передает LB.ua.

"Кто причастен (прим .: к трагедии украинского самолета в Иране) и что нам известно? Без анализа "черных ящиков", без доступа нашей стороны к материалам дела, к месту событий установить все причины будет невозможно ... Поэтому в рамках международного права украинская сторона уже обратилась к Ирану по допуску украинских следователей ... Ключевой вопрос. Пока ответа о допуске нашей стороны не получили ", - заявил он.

По его словам, на данный момент уже идентифицировано 4 тела погибших украинцев.

"Также мы будем инициировать создание международной группы для участия в общем расследовании совместно с нашими иностранными партнерами", - добавил Трепак.

В свою очередь, Полина Чиж из департамента ГПУ по внешним связям сообщила, что, по предварительной договоренности, Иран должен был отправить в Украины "черные ящики" до 15 января включительно для их расшифровки в украинской лаборатории.

"Однако на сегодня иранская сторона "черные ящики" не передает. Поэтому украинская сторона повторно направила обращение в Иран о передаче "черных ящиков" и о допуске", - сказала она.

По словам Чиж, появилась информация о том, что Иран намерен передать "черные ящики" Франции. Однако в ответ на запрос украинской стороны Франция этот факт не подтверждает.