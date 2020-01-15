Авиакатастрофа самолета МАУ: Офис генпрокурора предполагает расшифровку "черных ящиков" во Франции
Об этом на заседании парламентского комитета по вопросам нацбезопасности заявила глава международно-правового департамента Офиса генпрокурора Полина Чиж, передает РБК-Украина.
"Мы попросили их рассмотреть возможность выделить эксперта или группу экспертов, которые могут приехать на территорию Украины и проводить с нами расследование и раскрытие информации из черных ящиков. Во-вторых, мы попросили рассмотреть возможность, в случае если это будет сделано на территории Франции, позволить нашим экспертам принять участие в этом процессе на территории Франции ", - отметила Чиж.
По ее словам, украинская сторона направила Франции запрос на совместную расшифровку "черных ящиков", если Тегеран решит передать их Парижу. В то же время она отметила, что информация о передаче Франции официально не подтвердилась.
Она также назвала "худшим вариантом" расшифровку черных ящиков в Иране.
Читайте также
-
13 января, 2020 Виталий Портников: Память - это тоже оружие
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти
-
Читайте также
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти