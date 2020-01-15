Астронавтки NASA Джессика Меир и Кристина Кук в открытом космосе успешно заменили аккумуляторы МКС
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .
При этом астронавтки вдвоем демонтировали не три, как планировалось, а четыре устаревших никель-водородных аккумулятора и установили два новых более мощных литий-ионных на опорном сегменте P6 фермы МКС, к которой крепится пара солнечных панелей.
Астронваткам удалось перевыполнить задание, несмотря на то, что перед началом работ в открытом космосе Кристины Кук от шлема открепилась видеокамера и фонарь подсветки, а попытки закрепить их по инструкциям Центра управления полетами и экипажа МКС не имели успеха. Специалисты ЦУП контролировали действия Кук с помощью видеокамеры астронавта Меир.
Это уже второй выход дуэта астронавток в открытый космос. Впервые в истории за борт МКС сразу две женщины выходили в октябре 2019 года. Во время пребывания в открытом космосе в течение 6,5 часов Меир и Кук успешно заменили один из энергоблоков, вышедший из строя.
Меир и Кук также должны выйти в открытый космос 20 января для завершения всех работ по замене аккумуляторов. Монтажа всех новых аккумуляторов, срок службы которых составляет 10 лет, значительно улучшит энергоснабжение МКС.
Нынешний выход в открытый космос членов экипажа МКС стал 225-м в истории станции.
Сейчас экипаж станции состоит из россиян Александра Скворцова и Олега Скрипочки, американцев Эндрю Моргана, Кристины Кук и Джессики Меир, а также итальянца Луки Пармитано.
Читайте также
-
-
-
13 января, 2020 Виталий Портников: Память - это тоже оружие
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
Читайте также
-
-
13 января, 2020 Виталий Портников: Память - это тоже оружие
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе