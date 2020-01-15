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Espreso.tvОбществоАстронавтки NASA Джессика Меир и Кристина Кук в открытом космосе успешно заменили аккумуляторы МКС

Астронавтки NASA Джессика Меир и Кристина Кук в открытом космосе успешно заменили аккумуляторы МКС

В среду, 15 января, астронавтки Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Джессика Меир и Кристина Кук вышли в открытый космос с борта Международной космической станции и успешно провели работы по модернизации энергосистемы МКС

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

При этом астронавтки вдвоем демонтировали не три, как планировалось, а четыре устаревших никель-водородных аккумулятора и установили два новых более мощных литий-ионных на опорном сегменте P6 фермы МКС, к которой крепится пара солнечных панелей.

Астронваткам удалось перевыполнить задание, несмотря на то, что перед началом работ в открытом космосе Кристины Кук от шлема открепилась видеокамера и фонарь подсветки, а попытки закрепить их по инструкциям Центра управления полетами и экипажа МКС не имели успеха. Специалисты ЦУП контролировали действия Кук с помощью видеокамеры астронавта Меир.

Это уже второй выход дуэта астронавток в открытый космос. Впервые в истории за борт МКС сразу две женщины выходили в октябре 2019 года. Во время пребывания в открытом космосе в течение 6,5 часов Меир и Кук успешно заменили один из энергоблоков, вышедший из строя.

Меир и Кук также должны выйти в открытый космос 20 января для завершения всех работ по замене аккумуляторов. Монтажа всех новых аккумуляторов, срок службы которых составляет 10 лет, значительно улучшит энергоснабжение МКС.

Нынешний выход в открытый космос членов экипажа МКС стал 225-м в истории станции.

Сейчас экипаж станции состоит из россиян Александра Скворцова и Олега Скрипочки, американцев Эндрю Моргана, Кристины Кук и Джессики Меир, а также итальянца Луки Пармитано.

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