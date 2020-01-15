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Espreso.tvОбществоАрахамия заявил о невозможности лишить мандата нардепа Иванисова, осужденного в 90-х годах за изнасилование

Арахамия заявил о невозможности лишить мандата нардепа Иванисова, осужденного в 90-х годах за изнасилование


фото: rbc.ua
Скандальный народный депутат, который ранее входил в состав фракции "Слуга народа", Роман Иванисов не может быть лишен мандата

Об этом заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает "Радио Свобода".

"Что я могу сделать. Есть закон Украины. Я могу давить с точки зрения моральной стороны. С ним был разговор неоднократно. Почему он, как вы думаете, так долго не выходил на работу? Это же с давлением и связано. Но, к сожалению, не всегда давление моральное может работать так, как давление может быть законодательное. По закону, он имеет право оставаться депутатом. Мы его лишили членства в нашей фракции, мы лишили его членства в нашей партии "Слуга народа". Он внефракционный, беспартийный депутат ", - сказал он.

Он добавил, что лично разговаривал с Иванисовым о сообщениях о судимости за изнасилование, и тот "объяснил, что это произошло давно, он отбыл наказание и после того показал себя как нормальный человек".

Отмечается, что Иванисов 14 января появился в сессионном зале после нескольких недель паузы.

 
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