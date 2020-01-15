Активисты хотят сорвать спектакль российского артиста Башарова в Харькове

15 января, 2020, 11:41

Активисты угрожают сорвать запланированный на 20 января в оперном театре Харькова спектакль "Идея Фикс" с участием российского артиста Марата Башарова

Об этом на своей странице в Facebook написал лидер организации «Рассвет» Вадим Поздняков.

"Если при пересечении границы господину Башарову не будет подписано запрет на въезд - мы инициируем акцию протеста по блокированию его выступления", - написал Поздняков.

Причина - Башаров выступал в оккупированном Крыму.

Согласно данным сервиса по продаже билетов, на сегодня выкуплено около половины билетов на спектакль. Его также планируют показать в Киеве, Одессе и Полтаве. Ранее активисты обратились в СБУ с призывом запретить Башарову въезд.