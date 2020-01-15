Активисты хотят сорвать спектакль российского артиста Башарова в Харькове
15 января, 2020, 11:41
Активисты угрожают сорвать запланированный на 20 января в оперном театре Харькова спектакль "Идея Фикс" с участием российского артиста Марата Башарова
Об этом на своей странице в Facebook написал лидер организации «Рассвет» Вадим Поздняков.
"Если при пересечении границы господину Башарову не будет подписано запрет на въезд - мы инициируем акцию протеста по блокированию его выступления", - написал Поздняков.
Причина - Башаров выступал в оккупированном Крыму.
Согласно данным сервиса по продаже билетов, на сегодня выкуплено около половины билетов на спектакль. Его также планируют показать в Киеве, Одессе и Полтаве. Ранее активисты обратились в СБУ с призывом запретить Башарову въезд.
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