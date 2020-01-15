500 млн грн в месяц: СБУ разоблачила чиновников ГНС, которые в сговоре с ИТ-предпринимателями отмывали деньги

15 января, 2020, 15:31

15 января в Службе безопасности Украины рассказали, как разоблачили и прекратили деятельность новоназначенных должностных лиц Государственной налоговой службы, которые способствовали коммерсантам в выводе в теневой сектор экономики более 500 млн грн ежемесячно

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В Службе заявили, что их оперативники установили, как чиновники осуществляли несанкционированные действия со служебной информацией. Злоумышленники давали возможность ряду "конвертационно-транзитных" групп обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска и, как следствие, уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В СБУ утверждают, что для реализации сделки должностные лица департамента обслуживания плательщиков и информационных технологий, департамента мониторинга рисковых операций и доходов ГНС Украины совместно со служащими ГНС в Киевской, Львовской, Николаевской, Волынской и Донецкой областях и городе Киеве вступили в сговор с владельцами ИТ-предприятия. Эта компания осуществляет разработку соответствующего программного обеспечения для ГНС и знает алгоритмы работы электронных информационных ресурсов ГНС Украины. Как разработчики систем защиты этих ресурсов коммерсанты создали возможность для обеспечения незаконного формирования налогового кредита по НДС субъектам реального сектора экономики. Для этого использовались более 300 подконтрольных организаторам фиктивно созданных фирм, через проведение бестоварных операций и замену номенклатуры товаров и услуг искусственно формировали налоговый кредит заказчикам.

"По данному факту зарегистрировано уголовное производство по ст. 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением) Украины", - сообщили в Службе безопасности.