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Espreso.tvОбществоЗеленский подписал указ о доступности для украинцев лечения в "Феофании"

Зеленский подписал указ о доступности для украинцев лечения в "Феофании"

Во вторник, 14 января, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "Об обеспечении доступности для граждан медицинской помощи, предоставляемой клинической больницей "Феофания" Государственного управления делами"

Об этом сообщает сайт президента.

"Кабинету Министров Украины и Государственному управлению делами в трехмесячный срок принять меры, необходимые для обеспечения доступности для граждан современных методов диагностики и лечения, высокоспециализированной медицинской помощи, предоставляемой клинической больницей "Феофания" Государственного управления делами", - говорится в указе.

Указ вступает в силу на следующий день после опубликования.

Клиническая больница "Феофаания" - медицинское учреждение, подчиненное Государственному управлению делами, уполномоченное на оперативное, стационарное, лечебно-консультативное врачебное обслуживание ответственных госслужащих Украины, работников дипломатического корпуса иностранных государств и ответственных международных организаций и лиц, имеющих особые заслуги перед Украиной. Также в больнице предоставляются медуслуги без ограничений всем совершеннолетним гражданам Украины и других государств мира и реабилитационная помощь раненым военнослужащим по направлениям военных госпиталей.

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