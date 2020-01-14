Зеленский подписал указ о доступности для украинцев лечения в "Феофании"

14 января, 2020, 22:39

Об этом сообщает сайт президента.

"Кабинету Министров Украины и Государственному управлению делами в трехмесячный срок принять меры, необходимые для обеспечения доступности для граждан современных методов диагностики и лечения, высокоспециализированной медицинской помощи, предоставляемой клинической больницей "Феофания" Государственного управления делами", - говорится в указе.

Указ вступает в силу на следующий день после опубликования.

Клиническая больница "Феофаания" - медицинское учреждение, подчиненное Государственному управлению делами, уполномоченное на оперативное, стационарное, лечебно-консультативное врачебное обслуживание ответственных госслужащих Украины, работников дипломатического корпуса иностранных государств и ответственных международных организаций и лиц, имеющих особые заслуги перед Украиной. Также в больнице предоставляются медуслуги без ограничений всем совершеннолетним гражданам Украины и других государств мира и реабилитационная помощь раненым военнослужащим по направлениям военных госпиталей.