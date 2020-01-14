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Espreso.tvОбществоЗаявление украинского посольства в Иране о версии с неполадками в двигателе было санкционировано СНБО, - Данилов

Заявление украинского посольства в Иране о версии с неполадками в двигателе было санкционировано СНБО, - Данилов


фото: РНБО
Секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил, что посольство Украины в Иране обнародовало информацию об исключении версии теракта для того, чтобы получить возможность провести расследование на территории страны

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал в интервью изданию "Цензор.НЕТ".

На вопрос журналистов издания, будут ли уволены дипломаты, которые обнародовали фальшивую версию Ирана о катастрофе, Данилов ответил:

"Заявление посольства было санкционировано нами, это было необходимое решение, чтобы наладить сотрудничество с иранскими властями, и мы понимали риски. Мы благодарны украинским дипломатам в Тегеране, которые действовали профессионально и качественно. Наши действия полностью соответствуют национальным интересам, мы видим, что результаты нашей работы полезны для нашего государства. И за это я готов отвечать. "

Он добавил, что с момента создания оперативного штаба, все работали как единая команда, и отметил, что "в некоторых ситуациях кто-то должен брать на себя репутационные риски".

"Трудно переоценить для Украины профессиональные действия тех, кто работал в оперативном штабе, и 45 украинских экспертов, которые вылетели в Тегеран и максимально быстро получили доказательства поражения самолета зенитной ракетой. Действия нашей комиссии заслуживают высокого признания", заметил Данилов.

Также секретарь рассказал, что, предварительно, в СНБО оценивали вероятность сбивания в 74%.

"По поручению президента с октября при аппарате СНБО мы внедрили комплекс, который позволяет собирать и анализировать большие объемы данных и строить прогнозы. Система дала нам 7 вариантов возможных версий. Вариант, что самолет был поражен ракетой, в первые сутки, еще до заявлений руководителей НАТО, набрала 74% вероятности ", - пояснил Данилов.

Данилов заявил, что как только украинские эксперты предоставили данные о состоянии двигателей самолета, которые были найдены, он сразу же обратился к СМИ с сообщением, что основная версия - сбивание ракетой комплекса "ТОР".

"Мы должны были рассматривать вариант, что останемся с проблемой один на один, и нам нужны были не резкие заявления, а возможность нашей следственной группе собирать доказательства. Эмоции и слухи к судебному делу не приложишь. Иран с начала заявил о технических проблемах на борту, и нам нужно было найти доказательства нашей версии, а потом использовать их для заявлений. Эта линия действий была определена президентом Владимиром Зеленским, и все наши действия и шаги этой линии отвечали ", - пояснил Данилов.

Источник: https://censor.net.ua/r3169642

 

Источник: https://censor.net.ua/r3169642

 

Источник: https://censor.net.ua/r3169642

 

Источник: https://censor.net.ua/r3169642

 

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