Законопроект о земле на этой неделе не будут голосовать, - Корниенко
14 января, 2020, 12:29
14 января первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко опроверг возможность голосования за закон о земле во втором чтении в течение текущей пленарной недели
Об этом первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил в кулуарах Рады, передает "Укринформ".
"Если его (законопроект о рынке земли - ред.) не видели в повестке дня, то как он может быть в сессионном зале? ... Я не думаю, что (рассмотрение законопроекта) может быть на этой неделе. Вы же видите, что наших коллег по парламенту снова волнует процедура, меморандумы, какие еще там нюансы ", - отметил народный депутат.
- Напомним, что 13 ноября Верховная Рада в первом чтении приняла закон о запуске рынка земли в Украине.
- 2 января стало известно, что в финальной версии законопроекта о рынке земли будет введено трехуровневое ограничение концентрации земли в одних руках. В случае превышения лимита землю продадут с аукциона
- 13 января советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак заявил, что к голосованию рынка земли в Раде все готово
Читайте также
-
13 января, 2020 Виталий Портников: Память - это тоже оружие
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти
-
Читайте также
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти