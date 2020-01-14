Законопроект о земле на этой неделе не будут голосовать, - Корниенко

14 января, 2020, 12:29

14 января первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко опроверг возможность голосования за закон о земле во втором чтении в течение текущей пленарной недели

Об этом первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил в кулуарах Рады, передает "Укринформ".

"Если его (законопроект о рынке земли - ред.) не видели в повестке дня, то как он может быть в сессионном зале? ... Я не думаю, что (рассмотрение законопроекта) может быть на этой неделе. Вы же видите, что наших коллег по парламенту снова волнует процедура, меморандумы, какие еще там нюансы ", - отметил народный депутат.