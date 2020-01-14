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Espreso.tvОбществоЗакон о рынке земли: в центре Киева демонстранты перекрыли несколько улиц

Закон о рынке земли: в центре Киева демонстранты перекрыли несколько улиц


фото: rbc.ua
Участники акции протестуют против открытия рынка земли

Об этом сообщает РБК-Украина.

"На улице Грушевского движение полностью перекрыто в направлении правительственного квартала. Также протестующие перекрыли движение на пересечении улицы Лаврской и Цитадельной, перекрестке улиц Липской и Институтской. Участники акции постоянно ходят по пешеходному переходу", - говорится в сообщении.

Митингующие также перекрыли дорогу возле стадиона им. Валерия Лобановского.
 
В полиции Киева сообщили, что силовики патрулируют в правительственном квартале в усиленном режиме в связи с проведением митингов. В частности, на месте работают сотрудники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога.
 
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