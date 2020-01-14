Закон о рынке земли: в центре Киева демонстранты перекрыли несколько улиц
14 января, 2020, 12:47
Участники акции протестуют против открытия рынка земли
Об этом сообщает РБК-Украина.
"На улице Грушевского движение полностью перекрыто в направлении правительственного квартала. Также протестующие перекрыли движение на пересечении улицы Лаврской и Цитадельной, перекрестке улиц Липской и Институтской. Участники акции постоянно ходят по пешеходному переходу", - говорится в сообщении.
Митингующие также перекрыли дорогу возле стадиона им. Валерия Лобановского.
В полиции Киева сообщили, что силовики патрулируют в правительственном квартале в усиленном режиме в связи с проведением митингов. В частности, на месте работают сотрудники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога.
- Ранее сообщалось, что полиция Киева усилила меры безопасности из-за акции протеста против введения рынка земли.
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