Закон о рынке земли: в центре Киева демонстранты перекрыли несколько улиц

14 января, 2020, 12:47

Участники акции протестуют против открытия рынка земли

Об этом сообщает РБК-Украина.

"На улице Грушевского движение полностью перекрыто в направлении правительственного квартала. Также протестующие перекрыли движение на пересечении улицы Лаврской и Цитадельной, перекрестке улиц Липской и Институтской. Участники акции постоянно ходят по пешеходному переходу", - говорится в сообщении.

Митингующие также перекрыли дорогу возле стадиона им. Валерия Лобановского.

В полиции Киева сообщили, что силовики патрулируют в правительственном квартале в усиленном режиме в связи с проведением митингов. В частности, на месте работают сотрудники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога.