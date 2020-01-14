Изменения в Конституцию: Рада предварительно поддержала законопроект об отмене адвокатской монополии

14 января, 2020, 13:28

Верховная Рада Украины предварительно одобрила законопроект авторства президента Владимира Зеленского №1013 "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно отмены адвокатской монополии)"

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

"Целью предложенных законопроектом изменений является обеспечение права каждого на получение профессиональной юридической помощи из-за отмены адвокатской монополии на предоставление такой помощи", - говорится в пояснительной записке.

Такое решение поддержали 295 парламентариев.

В связи с этим предлагается исключить:

- часть пятую статьи 131-2 Конституции Украины, согласно которой законом могут быть определены исключения по поводу представительства в суде по трудовым спорам, спорам о защите социальных прав, в отношении выборов и референдумов, в малозначительных спорах, а также относительно представительства малолетних или несовершеннолетних лиц и лиц, признанных судом недееспособными или дееспособность которых ограничена;

- подпункт 11 пункта 16-1 раздела ХV "Переходные положения", согласно которому со дня вступления в силу закона "О внесении изменений в Конституцию Украины (о правосудии)" представительство в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 131-1 и статьи 131-2 Конституции Украины исключительно прокурорами или адвокатами в Верховном суде и судах кассационной инстанции осуществляется с 1 января 2017 годы; в судах апелляционной инстанции - с 1 января 2018 года; в судах первой инстанции - с 1 января 2019 года.