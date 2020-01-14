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Espreso.tvОбществоИзменения в Конституцию: Рада предварительно поддержала законопроект об отмене адвокатской монополии

Изменения в Конституцию: Рада предварительно поддержала законопроект об отмене адвокатской монополии

Верховная Рада Украины предварительно одобрила законопроект авторства президента Владимира Зеленского №1013 "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно отмены адвокатской монополии)"
Об этом говорится на сайте Верховной Рады.
 
"Целью предложенных законопроектом изменений является обеспечение права каждого на получение профессиональной юридической помощи из-за отмены адвокатской монополии на предоставление такой помощи", - говорится в пояснительной записке.
 
Такое решение поддержали 295 парламентариев.
 
В связи с этим предлагается исключить:
 
- часть пятую статьи 131-2 Конституции Украины, согласно которой законом могут быть определены исключения по поводу представительства в суде по трудовым спорам, спорам о защите социальных прав, в отношении выборов и референдумов, в малозначительных спорах, а также относительно представительства малолетних или несовершеннолетних лиц и лиц, признанных судом недееспособными или дееспособность которых ограничена;
 
- подпункт 11 пункта 16-1 раздела ХV "Переходные положения", согласно которому со дня вступления в силу закона "О внесении изменений в Конституцию Украины (о правосудии)" представительство в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 131-1 и статьи 131-2 Конституции Украины исключительно прокурорами или адвокатами в Верховном суде и судах кассационной инстанции осуществляется с 1 января 2017 годы; в судах апелляционной инстанции - с 1 января 2018 года; в судах первой инстанции - с 1 января 2019 года.
  • Напомним, Конституционный суд Украины разрешил внести изменения в Конституцию для отмены адвокатской монополии. КСУ признал законопроект о внесении изменений в Конституцию об отмене адвокатской монополии соответствующим требованиям статей 157 и 158 Основного закона. Также суд пришел к выводу, что предложенные изменения расширяют возможности представительства в суде.
 
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