Испанский клуб избавится от украинского футболиста

14 января, 2020, 12:40

Украинский защитник Василий Кравец покинет испанский "Леганес" и вернется в "Луго"

Об этом сообщает elcorreogallego.es.

Испанский "Леганес" готов отпустить украинского защитника Василия Кравца в "Луго", который выступает во втором дивизионе чемпионата Испании. Клубы близки, чтобы официально объявить о трансфере 22-летнего игрока.

Василий Кравец перебрался в "Леганес" год назад, именно с "Луго", за 2,5 млн евро. В прошлом сезоне украинец провел 7 матчей за команду, в нынешнем сезоне левый защитник провел за "Луго" только один матч, в Кубке Испании. Transfermarkt оценивает Кравца в 2 млн евро.