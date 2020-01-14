Испанский клуб избавится от украинского футболиста
14 января, 2020, 12:40
Украинский защитник Василий Кравец покинет испанский "Леганес" и вернется в "Луго"
Об этом сообщает elcorreogallego.es.
Испанский "Леганес" готов отпустить украинского защитника Василия Кравца в "Луго", который выступает во втором дивизионе чемпионата Испании. Клубы близки, чтобы официально объявить о трансфере 22-летнего игрока.
Василий Кравец перебрался в "Леганес" год назад, именно с "Луго", за 2,5 млн евро. В прошлом сезоне украинец провел 7 матчей за команду, в нынешнем сезоне левый защитник провел за "Луго" только один матч, в Кубке Испании. Transfermarkt оценивает Кравца в 2 млн евро.
- 13 января сообщалось, что вратарь "Реала" Андрей Лунин может продолжить карьеру в Бельгии, если его переход в испанский "Овьедо" не состоятся.
- 10 января стало известно, что "Вальядолид" готов вернуть Андрея Лунина "Реалу" , для этого клуб планирует забрать из аренды своего резервного вратаря Хосе Каро.
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