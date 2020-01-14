Витренко объяснил о 700 млн премии для "Нафтогаза" за победу над "Газпромом" в суде

14 января, 2020, 12:53

Часть коллектива НАК "Нафтогаз" получит премию в размере 1% от $ 2,9 млрд, выигранных у "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража

Об этом исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко написал на своей странице в Facebook .

Как напомнил Витренко, премии работникам компании может назначить только правление "Нафтогаза" - согласно решению наблюдательного совета "Нафтогаза". При этом сам подчеркнул, что лично не входит в правление НАК.

По его словам, премии не предназначались заранее, они назначались по уже имеющимся результатам.

"Сейчас могу абсолютно честно утверждать, что премии за полученные от Газпрома накануне Нового года $ 2,9 млрд еще не были назначены. Хотя это действительно прямо предусмотрено трудовыми контрактами конкретных работников компании", - написал он.

Таким образом, часть команды "Нафтогаза" получат около $ 29 млн или 700 млн грн.

Витренко аргументировал наличие практики премий для топ-менеджеров "Нафтогаза" интересами народа Украины.

"Поэтому народ Украины как владелец Нафтогаза должен быть заинтересован в том, чтобы топ-менеджеры эффективно руководили государственной компанией в интересах украинцев, а не искали способа заработать, получив "откат" за заведомо неэффективные решения или контракты", - написал он.