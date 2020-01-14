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Espreso.tvСпортВыскочил из стиральной машины: одноклубник Ярмоленко жестоко подшутил над футболистом "Вест Хэма"

Выскочил из стиральной машины: одноклубник Ярмоленко жестоко подшутил над футболистом "Вест Хэма"


фото: instagram
Полузащитник "Вест Хэма" Джек Уилшир напугал своего одноклубника Деклана Райса в его 21-й день рождения

Видео футболист опубликовал в instagram.

Уилшир скрылся в стиральную машину на базе "Вест Хэма", а когда рядом проходил Деклан Райс, 28-летний хавбек внезапно вылез оттуда, и напугал Райса, что тот выкрикнул.

"С днем рождения! Приятного дня, приятель", - подписал опубликованное видео хавбек.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy birthday Deccers! Enjoy your day mate @declanrice

Публикация от Jack Wilshere (@jackwilshere)

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