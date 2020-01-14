Выскочил из стиральной машины: одноклубник Ярмоленко жестоко подшутил над футболистом "Вест Хэма"
14 января, 2020, 19:40
Полузащитник "Вест Хэма" Джек Уилшир напугал своего одноклубника Деклана Райса в его 21-й день рождения
Видео футболист опубликовал в instagram.
Уилшир скрылся в стиральную машину на базе "Вест Хэма", а когда рядом проходил Деклан Райс, 28-летний хавбек внезапно вылез оттуда, и напугал Райса, что тот выкрикнул.
"С днем рождения! Приятного дня, приятель", - подписал опубликованное видео хавбек.
- 27 декабря славные спортсмены футболист Криштиану Роналду и теннисист Новак Джокович посоревновались в спортзале и решили, кто из них прыгает выше.
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