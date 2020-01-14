Возле Крещатика хотят построить высотку в 100 метров
Об этом сообщает издание "Наши деньги".
"Госархстройинспекция под руководством Сергея Кузьмина 19 сентября 2019 года выдала разрешение на строительные работы на объекте" Реконструкция имущественного комплекса - здания "Киевпроект" под многофункциональный комплекс по ул. Богдана Хмельницкого, 16-22 в Шевченковском районе г. Киева ". Об этом свидетельствуют данные официального сайта ГАСК Украины", - говорится в сообщении.
Заказчиком разрешения и проектировщиком объекта является именно ПАО "Киевпроект".
Несмотря на это под видом реконструкции будет построен "многофункциональный комплекс", включающий две жилые секции на 304 квартиры. Спроектированная высота комплекса - 100 метров (ориентировочно - 33 этажа), хотя согласно Генплану на этом участке допустимые дома не выше 4-11 этажей.
Фактический процент застройки участка составляет почти 90%, что в три раза превышает допустимый процент застройки.
По данным "Наших денег", у застройщика при получении разрешения ГАСК отсутствовали предусмотренные градостроительными условиями и ограничениями вывод вывод специально уполномоченного органа охраны культурного наследия по проектной документации, историко-градостроительное обоснование для проектирования объекта строительства, а также согласование проектной документации Департаментом культуры КГГА.
Подрядчиком строительства является ООО "Ника" Лтд. Это предприятие входит в группу компаний Perfect Group, которую связывают с народным депутатом от ОПЗЖ Дмитрием Исаенко.
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