Возле Крещатика хотят построить высотку в 100 метров

Об этом сообщает издание "Наши деньги".

"Госархстройинспекция под руководством Сергея Кузьмина 19 сентября 2019 года выдала разрешение на строительные работы на объекте" Реконструкция имущественного комплекса - здания "Киевпроект" под многофункциональный комплекс по ул. Богдана Хмельницкого, 16-22 в Шевченковском районе г. Киева ". Об этом свидетельствуют данные официального сайта ГАСК Украины", - говорится в сообщении.

Заказчиком разрешения и проектировщиком объекта является именно ПАО "Киевпроект".

В декабре 2017 года Департамент градостроительства выдал "Киевпроект" градостроительные условия и ограничения, в которых согласовал реконструкцию здания на участке площадью 0,77 га по ул. Б. Хмельницкого, 16-22. По Генплану, этот участок является территорией общественных зданий и сооружений и частично - средне- и малоэтажной застройки.