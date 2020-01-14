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Espreso.tvОбществоВозле Крещатика хотят построить высотку в 100 метров

Возле Крещатика хотят построить высотку в 100 метров


фото: stroyobzor
Под видом реконструкции "Киевпроекта" хотят построить здание высотой 100 метров

Об этом сообщает издание "Наши деньги".

"Госархстройинспекция под руководством Сергея Кузьмина 19 сентября 2019 года выдала разрешение на строительные работы на объекте" Реконструкция имущественного комплекса - здания "Киевпроект" под многофункциональный комплекс по ул. Богдана Хмельницкого, 16-22 в Шевченковском районе г. Киева ". Об этом свидетельствуют данные официального сайта ГАСК Украины", - говорится в сообщении.

Заказчиком разрешения и проектировщиком объекта является именно ПАО "Киевпроект".

В декабре 2017 года Департамент градостроительства выдал "Киевпроект" градостроительные условия и ограничения, в которых согласовал реконструкцию здания на участке площадью 0,77 га по ул. Б. Хмельницкого, 16-22. По Генплану, этот участок является территорией общественных зданий и сооружений и частично - средне- и малоэтажной застройки.

Несмотря на это под видом реконструкции будет построен "многофункциональный комплекс", включающий две жилые секции на 304 квартиры. Спроектированная высота комплекса - 100 метров (ориентировочно - 33 этажа), хотя согласно Генплану на этом участке допустимые дома не выше 4-11 этажей.

Фактический процент застройки участка составляет почти 90%, что в три раза превышает допустимый процент застройки.

По данным "Наших денег", у застройщика при получении разрешения ГАСК отсутствовали предусмотренные градостроительными условиями и ограничениями вывод вывод специально уполномоченного органа охраны культурного наследия по проектной документации, историко-градостроительное обоснование для проектирования объекта строительства, а также согласование проектной документации Департаментом культуры КГГА.

Подрядчиком строительства является ООО "Ника" Лтд. Это предприятие входит в группу компаний Perfect Group, которую связывают с народным депутатом от ОПЗЖ Дмитрием Исаенко.

 
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