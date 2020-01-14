 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортВчера гулял возле коров: новый тренер "Барселоны" о своем назначении

Вчера гулял возле коров: новый тренер "Барселоны" о своем назначении


фото: twitter
Новый главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен эмоционально отреагировал на назначение в испанский топ-клуб, и рассказал, что еще вчера он гулял возле коров в селе

Об этом сообщает sport.ua.

Новоиспеченный главный тренер испанской "Барселоны" Кике Сетьен поделился эмоциями после назначения в каталонский клуб.

"Вчера я гулял возле стада коров в своем селе, а сегодня я в "Барселоне "тренирую лучших игроков в мире",

Последним клубом Сетьена был "Бетис". Под его руководством клуб занял шестое место в чемпионате Испании в сезоне 2017/2018, а в сезоне 2018/2019 дошел до полуфинала Кубка страны. Тренер также работал с "Расингом", "Поли Эхидо", сборной Экваториальной Гвинеи, "Логроньесом", "Луго" и "Лас-Пальмасом".

Сейчас "Барселона" имеет 40 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 января, 2020 вторник

больше новостей

14 января, 2020 вторник

13 января, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать