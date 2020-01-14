Вчера гулял возле коров: новый тренер "Барселоны" о своем назначении
14 января, 2020, 18:32
Новый главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен эмоционально отреагировал на назначение в испанский топ-клуб, и рассказал, что еще вчера он гулял возле коров в селе
Об этом сообщает sport.ua.
Новоиспеченный главный тренер испанской "Барселоны" Кике Сетьен поделился эмоциями после назначения в каталонский клуб.
"Вчера я гулял возле стада коров в своем селе, а сегодня я в "Барселоне "тренирую лучших игроков в мире",
Последним клубом Сетьена был "Бетис". Под его руководством клуб занял шестое место в чемпионате Испании в сезоне 2017/2018, а в сезоне 2018/2019 дошел до полуфинала Кубка страны. Тренер также работал с "Расингом", "Поли Эхидо", сборной Экваториальной Гвинеи, "Логроньесом", "Луго" и "Лас-Пальмасом".
Сейчас "Барселона" имеет 40 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании.
- Уволенный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде стал первым тренером команды, начиная с 2003 года, который покинул "Барсу" посреди сезона.
- 13 января "Барселона" уволил с должности главного тренера Эрнесто Вальверде и назначила на пост Кике Сетьена.
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