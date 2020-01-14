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Espreso.tvОбществоВ Иране задержали человека, который опубликовала видео попадание ракеты в самолет МАУ

В Иране задержали человека, который опубликовала видео попадание ракеты в самолет МАУ

Человек, который опубликовала на прошлой неделе видео с ракетой, которая поражала украинский авиалайнер в Иране, была взята под стражу элитной революционной гвардией

Об этом сообщает информационное агентство Fars, отмечает Reuters.

Результаты расследования будут представлены общественности позже.

Революционные гвардии взяли на себя ответственность за ракетный удар, который спровоцировал аварию самолета.

  • СМИ опубликовали новые кадры запуска ракет по самолету МАУ 8 января в Иране, снятые на камеру наблюдения.

 

 

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